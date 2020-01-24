 Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 24 Ocak

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 OCAK 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 24 Ocak Cuma günü 297,95 satış fiyatı ise 297,99 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 24 OCAK 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 24 Ocak Cuma 1.560,75 satış fiyatı ise 1.561,10 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 24 OCAK 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 24 Ocak Cuma günü 474,77 TL, satış fiyatı ise 485,51 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 24 OCAK 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 24 Ocak Cuma alış fiyatı 1.964,00 TL, satış fiyatı ise 1.994,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 OCAK 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 24 Ocak Cuma günü 946,57 TL, satış fiyatı ise 971,02 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 24 OCAK 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ocak Cuma günü alış için 169,14 TL, satış için ise 169,26 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 24 OCAK 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ocak Cuma günü alış için 216,61 TL, satış için ise 216,77 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 24.01.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Ocak Cuma günü alış için 270,62 TL, satış için ise 270,82 TL'dir.