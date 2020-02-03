 Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 3 Şubat

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 3 ŞUBAT 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü 304,05 satış fiyatı ise 304,14 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 3 ŞUBAT 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 3 Şubat Pazartesi 1.580,26 satış fiyatı ise 1.580,50 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 3 ŞUBAT 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü 485,74 TL, satış fiyatı ise 496,73 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 3 ŞUBAT 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 3 Şubat Pazartesi alış fiyatı 2.010,00 TL, satış fiyatı ise 2.040,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 3 ŞUBAT 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü 968,44 TL, satış fiyatı ise 993,45 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 3 ŞUBAT 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü alış için 173,01 TL, satış için ise 173,14 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 3 ŞUBAT 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü alış için 221,57 TL, satış için ise 221,74 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 03.02.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 3 Şubat Pazartesi günü alış için 276,82 TL, satış için ise 277,02 TL'dir.