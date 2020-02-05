 Çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 5 Şubat

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GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 5 ŞUBAT 2020 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü 302,51 satış fiyatı ise 302,57 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 5 ŞUBAT 2020 ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 5 Şubat Çarşamba 1.572,61 satış fiyatı ise 1.572,89 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 5 ŞUBAT 2020 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü 485,13 TL, satış fiyatı ise 496,11 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 5 ŞUBAT 2020 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 5 Şubat Çarşamba alış fiyatı 2.009,00 TL, satış fiyatı ise 2.040,00 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 5 ŞUBAT 2020 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü 967,23 TL, satış fiyatı ise 992,21 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 5 ŞUBAT 2020 BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü alış için 172,83 TL, satış için ise 172,95 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 5 ŞUBAT 2020 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü alış için 221,34 TL, satış için ise 221,50 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 05.02.2020 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 5 Şubat Çarşamba günü alış için 276,52 TL, satış için ise 276,73 TL'dir.