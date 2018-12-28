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Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

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Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

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Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

GRAM ALTIN NE KADAR? 28 ARALIK GRAM ALTIN FİYAT

Alış 217,61 TL

Satış 217,66 TL 'den işlem görüyor. 

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 28 ARALIK ALTIN ONS FİYATI

Alış 1.277,48 TL

Satış 1.277,83 TL'den işlem görüyor.  

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 28 ARALIK ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 345,26 TL

Satış 353,12 TL'den işlem görüyor.  

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 28 ARALIK CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış 1.431,00 TL

Satış 1.439,00 TL'den işlem görüyor. 

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

YARIM ALTIN KAÇ TL? 28 ARALIK YARIM ALTIN FİYATI

Alış 688,36 TL

Satış 706,23 TL'den işlem görüyor.  

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum altin-cuma-kupe-003.jpg

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?  28.12.2018  14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

123,00 TL

123,10 TL  

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

157,52 TL

157,66 TL 

Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 20.12.2018  22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

196,80 TL

196,97 TL 

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