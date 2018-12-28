Çeyrek altın kaç TL? | 28 Aralık Altın fiyatları son durum

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 28.12.2018 Altın piyasalarında son durum nedir? 28 Aralık Cuma günü altın fiyatları nedir? 28 Aralık Cuma gram altın ne kadar? 28.12.2018 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR? 28 ARALIK GRAM ALTIN FİYAT

Alış 217,61 TL

Satış 217,66 TL 'den işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 28 ARALIK ALTIN ONS FİYATI

Alış 1.277,48 TL

Satış 1.277,83 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 28 ARALIK ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 345,26 TL

Satış 353,12 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 28 ARALIK CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış 1.431,00 TL

Satış 1.439,00 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL? 28 ARALIK YARIM ALTIN FİYATI

Alış 688,36 TL

Satış 706,23 TL'den işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 28.12.2018 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

123,00 TL

123,10 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

157,52 TL

157,66 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 20.12.2018 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

196,80 TL

196,97 TL