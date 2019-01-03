Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları son durum | 03.01.2019

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 03.01.2019 Altın piyasalarında son durum nedir? 3 Ocak 2019 günü altın fiyatları nedir? 3 Ocak perşembe gram altın ne kadar? 03.01.2019 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR? 3 OCAK GRAM ALTIN FİYATI

Alış 225,56 TL

Satış 225,61 TL 'den işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 3 OCAK ALTIN ONS FİYATI

Alış 1.288,02 TL

Satış 1.288,31 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 3 OCAK ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 355,66 TL

Satış 363,75 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 3 OCAK CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış 1.471,00 TL

Satış 1.493,00 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL? 3 OCAK YARIM ALTIN FİYATI

Alış 709,09 TL

Satış 727,50 TL'den işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 03.01.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

126,55 TL

126,66 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 3 OCAK 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

162,07 TL

162,21 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 03.01.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

202,48 TL

202,65 TL