Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları 29 Temmuz 2021

Altın piyasası dolar kurundaki düşüşe rağmen kısa süre içerisinde kendisini toparladı. Ons altının bin 816 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da eski seviyesine geri döndü.

GRAM ALTIN FİYATI

Bigpara’dan alınan son dakika verilerine göre gram altın bugün 498.8 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ve ons altındaki düşüşle beraber dün bu rakam 495 liralara kadar gerilemişti.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Düğün mevsiminde yatırımcıların en sık tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 808 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 823 lira olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Uzun süredir 3 bin 200 lira bandında değişimler yaşayan cumhuriyet altını bugün 3 bin 230 liradan alınırken 3 bin 279 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise piyasaların kapanmasıyla birlikte ortaya çıkmış olacak.