Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Adapazarı Belediyesi 15. Geleneksel Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Oynadığı maçlarda rakiplerine karşı üstünlük elde eden Camili, Ozanlar, Karaman, Çukurahmediye, Yenigün, Semerciler, Tekeler ve Hızırtepe Mahallesi çeyrek finale çıktı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibinde bulunan Aygın Spor Tesisleri'nde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'nci Geleneksel Mahalleler arası Minikler Futbol turnuvasında çeyrek finalin ilk maçında 5 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'de Camili ile Ozanlar karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin ikinci maçı 5 Ocak Cumartesi günü 15:00'te Karaman ile Çukurahmediye Mahallesi arasında oynanacak. Yenigün ile Semerciler Mahallesi'nin karşı karşı karşıya geleceği çeyrek final maçı ise 6 Ocak Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Çeyrek finalin son maçında ise 6 Ocak Pazar günü saat 15:00'de Tekeler ile Hızırtepe Mahallesi karşı karşıya gelecek

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında rakiplerine karşı galibiyet elde eden 4 takım yarı finale çıkacak. Yarı Final Maçları 12 Ocak 2019'da Aygın Spor Tesisleri'nde bulunan halı sahada oynanacak.

Kaynak: İHA