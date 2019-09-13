Ceza bekleyen sürücülere kask sürprizi

Ortaca'da, polis "Benim Kaskım Benim Hayatım" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Benim Kaskım Benim Hayatım" projesi kapsamında durdurdukları kasksız motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Ekipler, Cumhuriyet Caddesinde kontrol noktası oluşturdu ve yoldan geçen kasksız motosiklet sürücülerini durdurdu.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, sürücülere kask hediye etti.

Kaymakam Erdoğan, kaskın olası kazalarda darbeyi en aza indirerek hayat kurtardığını, trafikte motosikletle seyir halindeyken kask takmanın zorunlu olduğunu sürücülere hatırlattı.

Sürücülerse uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçede yüzden fazla motosiklet sürücüsüne bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim projesi kapsamında uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA