Ceza infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ceza İnfaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; koronavirüs salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Salgın sürerse süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.
Kabul edilen yasa ile; koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Koronavirüs salgını devam ederse bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.
90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU
Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak.
Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı.
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