Ceza infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Kabul edilen yasa ile; koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Koronavirüs salgını devam ederse bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak.

Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı.