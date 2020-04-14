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Ceza infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Ceza İnfaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; koronavirüs salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Salgın sürerse süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Ceza infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Kabul edilen yasa ile; koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Koronavirüs salgını devam ederse bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak.

Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı.




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