Ceza infaz kurumlarında 1 milyon 102 bin kitap okundu

Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, geçtiğimiz yıl kurum kütüphanelerinden toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için ceza infaz kurumları içerisinde kütüphaneler kurdu. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan bu kütüphanelerden geçtiğimiz yıl tutuklu ve hükümlüler toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı imzaladığı bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağladı. Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 186 bin 500 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı. Ayrıca Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile "Kitap Bağış Kampanyası" başlatılmasını da planlıyor.

Kaynak: İHA