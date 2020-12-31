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Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarına kadrolu 40 öğretmen alımı yapacak. Peki Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları? İşte detaylar...

Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) bünyesindeki ceza infaz kurumlarına sözlü sınav yapılarak 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Peki Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 18-29 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği belirtildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylardan, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri istenmektedir. "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacağı bakanlıkça belirtildi. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, yine e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan aşağıdaki şartları taşımayanlar başvuru yapamayacak;

Türk vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması

Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması

Görevini sürekli yapmasına engel bir durumunun olmaması ve ilgili yüksek öğretim kurumundan mezuniyetini belgeler diploma sahibi olması

Ayrıca başvuru sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum belgesi ve sertifikalarını (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası) e-Devlet'e yüklemeleri gerekecek.

eza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları?

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA DETAYLAR

Sözlü sınava, 2020 KPSS Lisans sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere işe alım yapılacak sayının üç katı olan 120 kişi çağırılacağı açıklandı.. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınava gelirken resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları istenecek.

SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan

*Ayrıca adaylara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından da sorular yöneltilecek.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALIRSAM GEÇERİM?

Yapılan açıklamada adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerektiği bilgisi verildi.

eza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen alımı başvuru şartları?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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