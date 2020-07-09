Ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda şüpheliler etkin pişmanlıktan faydalandı: 1 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, FETÖ'nün mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem ağabeyleri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat sağladıkları tespit edilen 12 infaz koruma memuru yakalanıp, gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Anılan soruşturmada, mahrem ağabeylerin, maiyetindeki infaz koruma-zabit katibi memurları ile irtibatlarını "hizmet hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanarak ve ceza infaz memurları ile ardışık arama suretiyle yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda anılan soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık-ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K., tutuklanırken, 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA