Ceza kesilen kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaşındakiler için gelen sokağa çıkma yasağı kapsamında Kahramanmaraş'ta ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı.

"CANIM İSTEDİ ÇIKTIM"

Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.