Yerel mahkemeler tarafından verilen kararların yüksek mahkemelerce incelenerek esas ve usul bakımından uygun olup olmadığına karar verilmesi şeklinde yapılan onama kararı, vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında bakılan Ceza onanması ne demek? Onanmış ceza ertelenir mi, nasıl bozulur? sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

CEZA ONANMASI NE DEMEK? ONANAN CEZA NEDİR?

TDK'ye göre onanmak kelimesi anlam, 'Onama işine konu olmak' olarak verilmektedir.

Bir ceza davasında yapılan yargılama sonucu verilen karara karşılık temyiz merci olan Yargıtay onama yönünde karar verebilecektir. Onama kararı yerel mahkemenin veya istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olmadığını ve yerinde bir karar olduğunu belirtmesidir.

Yargıtayın onama kararı vermesi halinde karar kesinleşmiş olacaktır. Ceza davasında verilen ceza kesinleşmiş, cezanın infazı başlayacaktır. Sanık sıfatını hükümlü olarak alacaktır. Karara itiraz olarak olağan kanun yolları sona ermiş olacaktır.

Onama Kararı, ilk derece mahkemelerince veya bölge adliye mahkemelerince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, Yargıtay Ceza Dairelerince yapılan denetimde herhangi bir hukuka aykırı hususun tespit edilemediği ve kararı veren mahkemenin doğru karar verdiği yönünde Yargıtay Ceza Dairesince kararın onanmasına ilişkin karardır.

ONANMIŞ CEZA ERTELENİR Mİ? ONANMIŞ CEZA BOZULUR MU?

alideniz.av.tr sitesinden alınan bilgiye göre, daha önce Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama ya da bozma kararlarına ilişkin olarak Karar Düzeltme Yoluna gidilebilmekteydi. Ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Karar Düzeltme Yolu ceza yargılama sistemimizden çıkarılmıştır.

Artık bir olağanüstü kanun yolu olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi bulunmaktadır.

01/06/2005 tarihinde Ceza Yargılama Kanunu’muz değişmiştir. Daha 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Daha önceki Ceza Yargılama Kanunu’muzda Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen kararlara karşı Karar Düzeltme Yoluna gidilebiliyordu. Yani Yargıtay Ceza Dairelerince verilen karara karşı Karar Düzeltme Dilekçesi ile müracaat edilerek verilen kararın yeniden incelenmesi istenebiliyordu.

Ancak bu yol 5271 sayılı kanunda yer almamaktadır. Dolayısıyla artık Yargıtay Ceza Dairelerince verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Kişilerin başvurabileceği yegane yol bir olağanüstü kanun yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay kararına itiraz etmesi için istemde bulunmaktan ibarettir.

Bu usul 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’muzun 308. maddesinde düzenlenmiştir.

Onama kararını öğrenmeniz üzerine sanık lehine itiraz yapılacak ise süreye tabi olmaksızın, sanık aleyhine itiraz yapılacak ise 30 günlük süre içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben itiraz nedenlerini ve hukuki dayanaklarınızı belirtmek suretiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisini kullanmasını talep edebilirsiniz.

Ancak ısrarla altını çiziyoruz ki, onama kararına itiraz işlemlerini konusunda uzman bir ceza avukatı aracılığıyla gerçekleştirmelisiniz.

alpersarica.com sitesinden alınan bilgilere göre ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ceza Dairelerine hitaben düzenlenen tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının yerel mahkeme dosyası üzerinde usul ve esas yönünde yaptığı inceleme sonunda kararın onanması-bozulması veya düzeltilerek onanması hususunda görüşünü içerir yazılı bir belgedir. Ayrıca temyiz süresinin aşıldığı veya temyize tabi bir karar olmadığı anlaşılır ise temyiz talebinin reddi görüşü ile dosya ilgili ceza dairesine gönderilmektedir.

Tebliğnamedeki görüşler ve anlamları;

a) Kararın onanması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın kanuni usul ve esaslara uygun olduğu,



b) Kararın bozulması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın usul ve esas yönünden madde madde gösterilen eksiklik ve hataları içerdiği

c) Kararın düzeltilerek onanması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın usul ve esas yönünden kimi eksiklik ve hataları içerdiği ve fakat bunların bozma nedeni olacak derecede görülmeyip Yargıtay Ceza Dairelerince düzeltilebilecek nitelikte olduğu,

Tebliğname Yargıtay Ceza Dairelerinin iş yükünü hafifleten, yönlendirici, hızlı ve doğru karar vermelerine yardımcı bir belgedir.

Tebliğnamede belirtilen görüş çok önemli olmakla birlikte Ceza Daireleri için bağlayıcı değildir. Ceza daireleri tebliğnamedeki görüşün aksine de karar verebilmektedirler.

Tebliğnamedeki görüş aleyhinize ise itiraz etme gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Ancak Yargıtay Ceza Dairelerinin çoğunlukla tebliğnamede ileri sürülen görüşe uygun karar verdiğini dikkate alır iseniz CMK297/3 gereği tebliğnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap vermeniz yararınıza olur.

Mahkumiyet kararı aldınız ve tebliğnamede hükmün onanması istenmişse, temyiz dilekçenizde lehinize ileri sürdüğünüz sebeplere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itibar edilmediği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda iseniz konusunda uzman bir ceza avukatından yardım alarak vakit geçirmeden onun hukuki bilgi ve desteğinden faydalanmanız, tebliğnameye karşı itirazlarınızı,ek beyan ve savunmalarınızı hüküm kesinleşinceye dek Yargıtay’daki dosyanıza sunmanız yararınıza olacaktır.