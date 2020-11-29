Ceza yiyen bir kişinin bedduası şaşırttı: "İnşallah hepiniz yakalanır ve ceza yersiniz"

Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs denetimleri sürerken Sakarya'nın Çark Caddesi'nde denetim yapan polis ekiplerinin 24 yaşındaki Cihat Yıldırım isimli bir genci maskesiz görmesi üzerine durdurup gence idari para cezası uyguladı. Yaşananların ardından konuşan genç ise “Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz” görenleri hayrete düşürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık müdürleri ile yaptığı online toplantıda, Sakarya’daki vaka sayılarının 2 hafta içerisinde yüzde 100 artış gösterdiğini belirtti. Salgının seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durulan toplantıda; tedbirlerden verilen her tavizin, salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı ve tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğini aktaran Bakan Koca’nın açıklaması sonrasında Sakarya’da şehir genelinde denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara uymayanlara cezaların kesildiği şehirde alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış ekipleri adeta teyakkuza geçirdi.

VERDİĞİ CEVAPLA ŞAŞIRTTI

Şehrin en işlek caddesi Çark Caddesi başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, Çark Caddesi’nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında maskesini takmayan 24 yaşındaki Cihat Yıldırım isimli bir gence ceza yazıldı. Kendisine ceza yazılan genç ise verdiği cevap ile adeta şaşkına çevirdi.

''İNŞALLAH HEPİNİZ YAKALANIR VE CEZA YERSİNİZ''

Maske cezası sonrası verdiği cevap ile şaşkına çeviren 24 yaşındaki yaşındaki Cihat Yıldırım, “Maskeyi yarım taktığım için denetimler esnasında ceza yedim. Yapacak bir şey yok, yakalandık mı yiyoruz cezayı. Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz. Bin lira civarında bir ceza yedim herhalde” dedi.

Ekiplerin şehir genelindeki denetimleri sürüyor.