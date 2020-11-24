  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Ceza yiyen gençten polise tepki: ''Öteki tarafta görüşeceğiz''

Ceza yiyen gençten polise tepki: ''Öteki tarafta görüşeceğiz''

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'nde maske denetimlerine devam eden polis ve zabıta ekiplerinin ceza kestikleri bir gençten aldıkları tepki hayrete düşürdü. Ceza yazılan rakamı duyan gencin polis ekiplerine ''Öteki tarafta görüşeceğiz'' sözü kameralara böyle kaydedildi.

Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!

İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli olduİbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu

Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?

 

24 Kasım 2020 Salı 11:38
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!
Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!
24 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün
24 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün
10 dil bilip sokakta yaşayan adamın dramı yürekleri sızlattı!
10 dil bilip sokakta yaşayan adamın dramı yürekleri sızlattı!
''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü
''Koronavirüslüyüm'' dedi! Yürüyüş yapan kadınların yüzüne tükürdü
Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!
Ailesiyle yürüyen 12 yaşındaki kıza taciz şoku kamerada!
İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi
İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi
4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
Motosikleti hayatına mal oluyordu!
Motosikleti hayatına mal oluyordu!
Youtube'da canlı yayın yapan doktorun evini polis bastı!
Youtube'da canlı yayın yapan doktorun evini polis bastı!