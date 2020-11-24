Ceza yiyen gençten polise tepki: ''Öteki tarafta görüşeceğiz''
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'nde maske denetimlerine devam eden polis ve zabıta ekiplerinin ceza kestikleri bir gençten aldıkları tepki hayrete düşürdü. Ceza yazılan rakamı duyan gencin polis ekiplerine ''Öteki tarafta görüşeceğiz'' sözü kameralara böyle kaydedildi.
Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!
İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
24 Kasım 2020 Salı 11:38
Benzer Videolar