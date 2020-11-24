Ceza yiyen gençten polise tepki: ''Öteki tarafta görüşeceğiz''

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'nde maske denetimlerine devam eden polis ve zabıta ekiplerinin ceza kestikleri bir gençten aldıkları tepki hayrete düşürdü. Ceza yazılan rakamı duyan gencin polis ekiplerine ''Öteki tarafta görüşeceğiz'' sözü kameralara böyle kaydedildi.