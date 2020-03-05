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  3. Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı

Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde sevk sırasında cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı.Antalya'dan Niğde'ye götürülen 2 mahkumun, Akseki ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdukları sırada kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde sevk sırasında cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı.

Antalya'dan Niğde'ye götürülen 2 mahkumun, Akseki ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdukları sırada kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerden E.Ö'yü, Belenalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kovalamaca sonucu yakaladı. Sivil araçla bölgeden uzaklaştığı belirlenen F.K. ise Manavgat ilçe girişinde yakalandı.

Mahkumlar, Kepez Kapalı Cezaevine konuldu.

Kaynak: AA




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