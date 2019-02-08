Cezaevi firarisi kovalama sonucu yakalandı

İzmir'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Hüseyin Çelik, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Çelik'in üç ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Olay, Bayraklı ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 7340/1 sokaktaki bir kahvehanede büyük bir kavga olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olaya ilişkin yaptıkları araştırma sonucunda, "Saddam" lakaplı cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüseyin Çelik'in kahvehanede daha önce aralarında husumet bulunan Ö.Ü. ile karşılaştığını, Ö.Ü.'ye silah çektiğini ve ekipleri görünce kaçtığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, bölgede arama yaparken şüpheli Hüseyin Çelik'i bir ara sokakta buldu. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Hüseyin Çelik'i kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Çelik, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede, Çelik'in 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Çelik tutuklandı.

Kaynak: İHA