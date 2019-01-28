Cezaevi firarisi, polisi karşısında görünce mezar başında dua etti

KARABÜK'te, "hırsızlık" suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Selehattin A. (25), saklandığı mezarlıkta polisi görünce bir mezarın başında dua ediyormuş gibi davrandı. Ardından kaçmaya başlayan Selehattin A., polis tarafından yakaladı.

'Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selehattin A., hükümlü bulunduğu Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Selehattin A.'nın kaçtığı anlaşılınca cezaevi görevlileri hemen durumu polise bildirdi. Karabük Asayiş Şube Müdürlüğü, kent merkezinde giriş ve çıkış noktalarına ekipler yerleştirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polisler, Selehattin A.'nın Zobran Mezarlığı'nda olduğunu belirledi. Ekipler mezarlığa girerken, polisleri gören Selehattin A., şüphe uyandırmamak için bir mezarın başında dua ediyormuş gibi davranmaya başladı. Polisin fark ettiği Selehattin A., "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında havaya ateş eden polis, Selehattin A.'yı kısa sürede yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Selehattin A., cezaevine gönderildi.

DHA