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  3. Cezaevi firarisi polisin dikkatinden kaçamadı

Cezaevi firarisi polisin dikkatinden kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelenerek yakaladığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Cezaevi firarisi polisin dikkatinden kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelenerek yakaladığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yunus ekipleri, şüphelendikleri V.S'yi durdurdu. Polis ekiplerinin yaptığı genel bilgi taramasında VS'nin 2015'te ceza evinden firar ettiği belirlendi. Ayrıca zanlının "Hırsızlık", "Yaralama", "Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından V.S, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

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