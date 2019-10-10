İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçtaki şahıslar üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT