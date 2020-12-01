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  3. Cezaevi kapısında öldürülen şahsın failleri adliyeye sevk edildi

Cezaevi kapısında öldürülen şahsın failleri adliyeye sevk edildi

Bursa'da, cezaevi kapısı önünde oğlunu ziyarete gelen babanın öldürüldüğü olayın zanlıları emniyette yapılan işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi kapısında öldürülen şahsın failleri adliyeye sevk edildi

Bursa'da oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde saldırıya uğrayan taksicinin katil zanlısı Semih K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haziran ayında, taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı.

Kavgada Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Kavga ile ilgili olarak Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır tutuklanmıştı. Baba Sadık Çayır tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde bulunan Bursa H Tipi Cezaevi'ndeki ziyaret sonrası Semih K. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Semih K. ve ona yardım eden Serkan B. ile Tolga Ö. yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu polis ekipleri tarafından ikametlerinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden Semih K.'nin, her hafta görüş gününde cezaevine gittiğini ve fırsat bulunca da cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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