Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevine ait ring aracı önünde seyreden kamyonete çarptı. Çarpmanın sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay Antalya-Alanya D- 400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine giden Sinan K.'nın kullandığı 07 NYV 03 plakalı Alanya Cezaevi'ne ait ring aracı, Çakış Işıklı kavşağında Ali Koyak'ın kullanmış olduğu 07 YN 058 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali Koyak, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cezaevi ring aracı kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı
Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Cezaevi ring aracı ile önünde seyreden kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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