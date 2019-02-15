Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı

Kırklareli'de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.'nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA