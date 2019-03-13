Cezaevinde açılan kuaföre 'Salon Kader' adı verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yardımseverlerin desteği ile yaklaşık 15 bin liraya kuaför salonu açıldı. Kuaföre "Salon Kader" adı verilirken, kursa katılan tutuklu ve hükümlü kadınlar, burada saç kesimi, fön ve bakımını uygulamalı olarak öğrenecek.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlü kadınların, tahliyeleri sonrası hem mesleki eğitim kazanmaları hem de sosyal yaşama uyum sağlamaları açısından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile kuaförlük kursu düzenlendi. Kursa toplam 20 kadın tutuklu ve hükümlü katıldı. Yardımseverlerin de desteğiyle 15 bin lira harcanan kuaföre "Salon Kader" adı verildi. Kursa katılan tutuklu ve hükümlüler, burada saç kesimi, fön ve bakımını uygulamalı olarak öğrenecek. Salon Kader'in açılışı törenle yapıldı.Cezaevindeki Şehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Gezgin, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ile hakimler, savcılar ve kursiyer tutuklu ve hükümlüler katıldı.

'CEZAEVİNE KAZANDIRILAN ÖNEMLİ BİR HİZMET'

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni Hakan Balcı törende konuşma yaptı. Balcı, kuaför salonunun cezaevine kazandırılan önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ise "Amacımız, hükümlü ve tutukluların gerek tahliye sonrası sosyal yaşama uyumlarını sağlama, gerekse meslek sahibi olan hükümlü ve tutuklularımızın mesleklerini koruyup geliştirmeleri. Ayrıca, mesleği olmayan hükümlü ve tutuklularımızı bir meslek sahibi yapmak. Bu maksatla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKINCA KOLAYCA İŞ SAHİBİ OLABİLİRLER'

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun, adeta bir eğitim yuvası gibi olduğunu gerek meslek edindirme kursları, gerekse diğer faaliyetleri ile adeta üniversite hizmeti verdiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde olduğu gibi Salihli'de de ceza infaz kurumumuz eğitim öğretim faaliyetlerine çok büyük bir önem veriyor. Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim servislerimizin amacı hükümlülerimizi sağlıklı düşünen bireyler olarak topluma kazandırmaya çalışmaktır. Ayrıca eğitim ve öğretimleri aksayan hükümlü ve tutuklularımızın bu birimlerimiz aracılığı ile eğitim ve öğretimleri de sürdürülüyor. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik kurslar aracılığı ile de hükümlü ve tutuklularımıza önemli imkanlar sunuluyor. Bu kuaför salonumuz da güzel bir çalışma olarak hayata geçirildi. Buradaki eğitimlerini tamamlayan tutuklu ve hükümlülerimiz tahliyeleri sonrası devlet destekli çeşitli krediler aracılığı ile çok rahat bir şekilde iş sahibi olabilirler. Eğitim faaliyetleri, ceza infaz kurumlarında birinci sırada yer alan faaliyetleri arasında. Bunun yanı sıra tarımsal faaliyetlerimiz de oldukça üst düzeyde."

Konuşmaların ardından kuaför salonunun yapımında maddi destekte bulunan yardımsever iş insanlarına, protokol üyeleri tarafından plaket verildi. Plaket töreninin ardından Salihli Kaymakamı Levent Kılıç beraberindeki protokol üyeleri ile kurdelesini keserek Salon Kader'i hizmete açtı.

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DHA