Cezaevinden çıkıp olay çıkardı!

Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Ümit Uğur K. 1 haftalık izne çıktı. Madde bağımlısı olan genç adamın bu süre zarfında uçucu madde soluduğu tespit edildi. Uçucu maddenin etkisiyle çevrede bulunan iki araca parke taşı fırlatan Ümit Uğu K. araçların camlarının kırılmasına ve kaportalarının hasar görmesine sebep olan Ümit Uğur, sonrasında eline aldığı salçayla duvara "Çerkez Cengiz" yazdı.

Ümit Uğur K'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, K.'nın kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

BU DAVRANIŞLARI İLK KEZ YAPMIYOR

Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.

BABA ZAFER K. YARDIM İSTEDİ

1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.



Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.