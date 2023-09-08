Cezaevinden çıktıktan sonra husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir süre önce cezaevinden çıkan ve husumetlisini evinin bahçesinde silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Eylül günü Yenice Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.S. (30), aralarında husumet bulunan O.G.'nin (30) evine gitti. Bu esnada evinin bahçesinde bulunan O.G. ile M.S. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.S., belinden çıkarttığı silah ile O.G.'yi karın bölgesinden ve elinden vurarak yaraladı. O.G. kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli M.S. olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı O.G., Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri M.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)