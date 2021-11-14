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  3. Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini cayır cayır yaktı!

Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini cayır cayır yaktı!

Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıkan mahkum İbrahim K., girdiği depresyon sonucu oturduğu evi ateşe verdi.

Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini cayır cayır yaktı!

Yangın, Ahmet Yesevi Mahallesindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan mahkum İbrahim K., ailesinin bulunduğu eve gitti. Evde kimsenin olmadığı esnada manik depresiflik yaşadığı öne sürülen İbrahim K., perdeleri ateşe verdi.

Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini cayır cayır yaktı!

BÜTÜN EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Perdelerin tutuşmasıyla kısa sürede yangın büyüyerek tüm evi sardı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada yaşayanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Polis, evini yaktığı iddia edilen İbrahim K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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