Cezaevinden izinli çıkmıştı, yaptığı kazada hayatını kaybetti!
Antalya'da dün gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren İsmail Alınmış'ın (34), 20 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Kaza yapan otomobilin, başka bir araca ve bariyerlere vurduktan sonra süratle savrulduğu görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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05 Mayıs 2020 Salı 13:36
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