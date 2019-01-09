Cezaevinden izinli çıktı ortalığı birbirine kattı

Denizli'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu öne sürülen 26 yaşındaki genç, ortalığı karıştırdı. Yoldan söktüğü parke taşlarını arabaların üzerine atan şahıs, duvarlara salçayla yazı yazıp fotoğraflar astı.

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., iddiaya göre il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin K.'nin evinin kapısını kırarak içeri girdi. Ümit Uğur K., yine iddiaya göre evde uçucu madde soludu ve akşam saatlerinde sokağa çıktı. Soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlatan Ümit Uğur K., otomobillerin camlarını kırdı ve kaportalarında hasar oluştu. Eline aldığı salçayla evin duvarına "Çerkez Cengiz" yazan Ümit Uğur K., ardından tekrar ağabeyinin evine girdi. Ümit Uğur K.'nin otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, Ümit Uğur K.'nin kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ümit Uğur K., 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe verdiği, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatarak çok sayıda otomobile zarar verdiği öğrenildi.

1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör baba Zafer K., uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Oğlunun izine çıkmaması için çok yalvardığını aktaran Zafer K., "Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" dedi.

Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nin kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA