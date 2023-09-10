Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da 3 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç denizden boğularak hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Antalya'da 3 gün önce Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan 3 arkadaş bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. 23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi. Yaklaşık 1 saat sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Geriş'in cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)