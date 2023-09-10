Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu

Antalya'da 3 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu

Antalya'da 3 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Antalya'da 3 gün önce Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan 3 arkadaş, bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. 23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi. Bir süre sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Geriş'in cansız bedeni ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alarak sahile gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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