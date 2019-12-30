Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı (2)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.
TESLİM OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen Karazeybek'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT