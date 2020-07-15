Cezaevinden koronavirüs izniyle çıkmıştı! Metruk binanın damında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle izin alıp cezaevinden çıkan 24 yaşındaki genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

Saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171. Sokak'ta meydana gelen olayda bir süredir sokaktaki metruk binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Karakoyun'un korona virüs nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.