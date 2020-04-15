CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.
Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait
otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu
-Cezaevi önünde güvenlik önlemleri
-Cezaevinden çıkan otobüslerden detaylar
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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