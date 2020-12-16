Cezaların ardından Youtube'dan flaş Türkiye kararı: Temsilcilik açılacak!

RTÜK tarafından geçtiğimiz ay, Türkiye'de temsilcileri olmadığı gerekçesiyle Spotify, Youtube, TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarına, ilk etapta 10 milyon, ardından da 30ar milyon dolar ceza kesilmişti. Bu cezaların ardından ilk adımı atan Youtube, Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu.

Youtube blog sayfasında yayımlanan açıklamada, video platformunun Türkiye’de temsilcilik açacağı bilgisi verildi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’deki kullanıcılarımız, yaratıcılarımız ve iş ortaklarımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz ve mecranın canlılığı ve açıklığını korumaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın tam metninde şu ifadelere yer verildi:

"YouTube 2012'de Türkiye'de kurulduğundan bu yana, gelişen bir yaratıcı ekonomiye katkıda bulunan on binlerce başarılı içerik oluşturucuya ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında girişimciler, gazeteciler, eğlendirenler, öğretmenler ve platform aracılığıyla küresel bir izleyici kitlesine ulaşan çok çeşitli sesler bulunur. YouTube, Türk kullanıcılar için bir bilgi kaynağı, yaratıcılık, merak ve öğrenme mekanı - fikirleri keşfetmek ve eğlenmek için bir yerdir. YouTube'da, açık platformumuzun oynadığı önemli rolü anlıyoruz ve bu ekosistemi beslemek ve korumak için kararlar almaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yerel bir temsilci atama, görevden alma ve yanıtlama işlemlerinin tamamlanma sürelerine uyma ve altı aylık şeffaflık raporları yayınlama gibi sosyal medya platformları için yeni şartlar sağlayan, Türkiye'nin yakın zamanda değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz. YouTube, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflık taahhütlerimizi korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyar. Değerlerimizden ödün vermeden ileriye dönük bir yol bulabildik ve yasaya uygun yerel bir temsilci tüzel kişiliği atama sürecini başlatacağız.

YouTube, Türkiye'de yerel temsilci olarak hizmet verecek bir tüzel kişilik kuracak ve hükümete yerel bir irtibat noktası sağlayacak. Uyumluluğa yönelik bu adım, YouTube'un içerik kaldırma taleplerini inceleme şeklini veya YouTube'un kullanıcı verilerini işleme veya tutma şeklini değiştirmez. Şu anda, resmi makamlardan gelen kaldırma taleplerini, doğru yasal süreçlerle bildirildiğinde inceliyor ve şeffaflık konusundaki tutumumuza uygun olarak bu talepleri şeffaflık raporumuzda açıklıyoruz . Bu talepleri yasalara ve kendi politikalarımıza aykırı olarak değerlendirmeye, sahip olduğumuz süreçleri sürdürmeye devam edeceğiz.

Türk kullanıcılarımıza, yaratıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ve platformun canlılığını ve açıklığını korumaya devam edeceğiz."