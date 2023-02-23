Cezar Lungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cezar Lungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cezar Lungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cezar Lungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cezar Lungu 6 Nisan 1988 tarihinde Târgovişte şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cezar Andrei Lungu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cezar Lungu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cezar Lungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cezar Lungu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cezar Lungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cezar Lungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cezar Lungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cezar Lungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FCSB II

1 Temmuz 2010 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Şubat 2012 yılında Sportul S.

30 Haziran 2012 yılında Astra Ploiesti

20 Temmuz 2012 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2013 yılında Astra Giurgiu

27 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2014 yılında FC Clinceni

1 Ağustos 2015 yılında D. Calarasi

1 Şubat 2019 yılında Petrolul

23 Eylül 2020 yılında Concordia

1 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

Cezar Lungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cezar Lungu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cezar Lungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prosport Târgovişte

Romanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.