Cezary Miszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cezary Miszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cezary Miszta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cezary Miszta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cezary Miszta 30 Ekim 2001 tarihinde Łuków şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Cezary Miszta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cezary Miszta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cezary Miszta'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cezary Miszta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/czarek.miszta/

Cezary Miszta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cezary Miszta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cezary Miszta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cezary Miszta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

2 Mart 2018 yılında Legia II

1 Ocak 2019 yılında Legia Varşova

9 Temmuz 2019 yılında Z. Sosnowiec

2 Eylül 2019 yılında Legia Varşova

5 Şubat 2020 yılında Radomiak

31 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

Cezary Miszta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cezary Miszta şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cezary Miszta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ŁSR Łuków, Orlęta Łuków, Motor Lublin

Polonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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