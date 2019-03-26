Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını talep etti

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'ya yönelik haftalarca süren protestonun ardından patlak veren siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu krizden hemen çıkmak için anayasal çerçevede bir yol bulmalıyız." diyen Salah, Anayasanın siyasi durumda istikrarı sağlamak için tek yol olduğunu söyledi. Salah, Anayasa Konseyi'nden, yönetime uygun olmaması durumunda Cumhurbaşkanı makamın boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulamaya koymasını istedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkede protestolar patlak vermişti. Protestoların ardından Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.

Kaynak: İHA