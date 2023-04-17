Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi

.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad'ı kabul etti

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Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mikdad'ın Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Cumhurbaşkanı Tebbun'a özel mektubunu taşıdığı ifade edildi, ayrıntıya yer verilmedi.

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"SURİYE VE CEZAYİR AYRILMAYACAK”

Mikdad, Tebbun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,
Cezayir ile Suriye'nin köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye ve Cezayir ayrılmayacak, bölgesel ve küresel tüm zorluklara karşı birlik içinde kalacaktır." dedi.

Görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Mikdad, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Cezayir'in Suriye'yi "tüm zorlu şartlarda" dahi yalnız bırakmayacağını vurguladığını aktardı.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alındığını söyleyen Mikdad, Cezayir'in bu kararın kaldırılması ve Suriye'nin Birliğe dönmesi noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğuna dikkati çekti. Mikdad, Cezayir'in Arap halklarının haklarını her daim büyük bir sorumlulukla savunduğunu kaydetti.

"FİLİSTİN İÇ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNÜ SONLANDIRMAK İÇİN DE ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Mikdad, Cezayir'in "toprağın ve insanın Siyonistleştirilmesine karşı direniş" ilkesi çerçevesinde Filistin iç bölünmüşlüğünü sonlandırmak için de çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, ülkesinin bu bağlamda da Cezayir ile aynı tavırda olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkesinin de büyük yıkıma uğradığını belirten Mikdad, Cezayir'in Suriye'ye yardım ve arama-kurtarma ekipleri gönderen ilk ülkelerden olduğunu, bununla gurur duyduklarını söyledi.

Mikdad, Esed'in özel temsilcisi sıfatıyla cumartesi günü Cezayir'e gelmişti.
Bu ziyaret, Mikdad'ın geçen temmuz ayındaki Bağımsızlık Günü kutlamalarından sonra bir yıldan kısa süre içinde Cezayir'e yaptığı ikinci ziyaret oldu.

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KAYNAK: AA

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