Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 507'ye, Suudi Arabistan'da 255'e, Irak'ta 110'a yükseldi; Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 5 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 507'ye ulaştığını ifade etti.

Ülke genelinde 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 891 olduğunu dile getiren Fevrar, 163 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 2 bin 841 hastanın iyileştiği bilgisini paylaştı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgın nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1966 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 255'e, vaka sayısının 41 bin 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 12 bin 737 hastanın sağlığına yeniden kavuştuğu aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 1 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 110'a yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 2 bin 818'e çıktığı, iyileşenlerin ise 1790 kişi olduğu aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 216 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 5 bin 157'ye yükseldiğini açıkladı.

Virüs nedeniyle yeni bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, 2 bin 152 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Kaynak: AA