Cezayir ve BAE'de koronavirüs vakaları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Cezayir'de 230'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 198'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 230'a yükseldiğini belirtti.

Ülkenin güneyindeki Buleyde kentinde şu ana kadar 125 vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, virüs nedeniyle hayatını kaybeden 17 kişiden 8'inin de yine bu bölgeden olduğuna dikkati çekti.

Fevrar, tespit edilen vakaların yüzde 90'ının Avrupa'dan gelenler olduğuna işaret ederken bugün ülkede virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığını vurguladı.

Öte yandan BAE Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 198'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Feride el-Havseni, Abu Dabi'de düzenlediği basın toplantısında, farklı uyruklardan 45 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Havseni, yeni vakalardan 17'sine virüsün, yurt dışından gelmesinin ardından evde kendisini izole etmesi gerekirken bu kuralı çiğneyen bir kişiden bulaştığını aktardı.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 198'e yükseldiğini kaydeden Havseni, şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 41 kişinin ise iyileştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA