Cezayir ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9, Filistin'de 1 kişi hayatını kaybederken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada dün 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkede 607 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1087'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada vaka sayısının 3 bin 691'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada sağlığına kavuşan kişi sayısının da 16 bin 400 olduğu bildirildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 468 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 65'e çıktığı, vaka sayısının 10 bin 520'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 95 olduğu belirtildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.



Ülkede vaka sayısının 1381'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1099 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 5 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 1223 olduğunu duyurdu.



Açıklamada, salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısının 11 olduğu, 4 kişinin daha iyileşmesiyle, sağlığına kavuşanların sayısının da 1028'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA