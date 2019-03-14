İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin...

Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Tafraoui Hava Üssü'nden kalkan ve "Tafraoui Hava Yüksek Okulu'na kayıtlı uçağın dün akşam yerel saatle 21:10'da henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü; kazanın nedenine dair araştırma başlatıldığı belirtildi.

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.