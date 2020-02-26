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Cezayir'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.Buziyd, bir klinikte...

Cezayir'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.



Kaynak: AA




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