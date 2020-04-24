Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı, Konya'da yurda yerleştirildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilen 144 kişi, Konya'da yurda yerleştirilip, karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yurt dışında yaşayanların, koronavirüs tedbirler kapsamında ülkeye getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Konya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 144 kişi AFAD ekipleri tarafından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şems Tebriz-i Yurduna yerleştirilip, karantinaya alındı.

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Kaynak: DHA