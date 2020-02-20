Cezayir'den Türk şirketi Rönesans Holding'e yatırım çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Enerji Bakanlığı, Türk Rönesans Holding'den, Cezayir'deki varlığını artırmasını ve yakıt keşif ve araştırma programlarına katkıda bulunmasını istedi.

Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın Rönesans Endüstri Tesisleri Genel Müdürü Celal Toroğlu ile bir araya gelmesinin ardından bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, Arkab ile Toroğlu iki ülke arasında enerji, elektrik ve yakıt sektörlerindeki ikili ilişkileri görüştü.

Arkab görüşmede, Rönesans Holding'in Cezayir'deki varlığını güçlendirmesini, özellikle yakıt keşif ile elektrik ve petrokimya endüstrisini geliştirme gibi kalkınma programlarındaki fırsatları değerlendirmesini istedi.

Toroğlu ise Rönesans Holding'in Cezayir enerji pazarına gösterdiği ilgiye dikkati çekti ve bu bağlamda ülkedeki kurumlarla verimli iş birliğini artırmayı istediklerini ifade etti.

Arkab, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile Rönesans Holding ortaklığıyla Adana'da bir petrokimya fabrikası kurulacağını duyurmuştu.









Kaynak: AA