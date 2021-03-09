Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Yasaklar geri mi gelecek?10 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Mert Asutay, Masumlar Apartmanı dizisine veda ettiBakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!Uzaktan Çalışma yönetmeliği çıktı mı? Uzaktan çalışma yönetmeliği mevzuatıBugün hangi maç, hangi kanalda? 10 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?Hayvanlara çıplak şekilde işkence ederek öldürdü!Müge Anlı canlı yayını bugün 10 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEBorussia Dortmund- Sevilla maç özeti izle 2-2! Cüneyt Çakır maça damga vurduSON DAKİKA! Batman'da feci kaza: Öğrenci servisi uçurumdan yuvarlandı, ölü ve yaralılar var!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Cezayir'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Cezayir hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir ya da resmî adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da ülke. 2,381,741 kilometre karelik yüzölçümü ile Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Cezayir, dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir.

Cezayir'in Başkenti?

“Cezayir” şehri Cezayir'in başkentidir.

Cezayir'in Para Birimi Nedir?

“Cezayir Dinarı” Cezayir'in para birimidir.

Cezayir'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cezayir'in telefon alan kodu : + 213

Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Cezayir

Cezayir'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Cezayir

Cezayir'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Algeria

Cezayir'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Algiers

Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Jazā'ir

Cezayir'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Jazā'ir

Cezayir'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT