Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?
Cezayir'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Cezayir'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Cezayir hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Cezayir ya da resmî adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da ülke. 2,381,741 kilometre karelik yüzölçümü ile Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Cezayir, dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir.
Cezayir'in Başkenti?
“Cezayir” şehri Cezayir'in başkentidir.
Cezayir'in Para Birimi Nedir?
“Cezayir Dinarı” Cezayir'in para birimidir.
Cezayir'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Cezayir'in telefon alan kodu : + 213
Cezayir'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Cezayir
Cezayir'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Cezayir
Cezayir'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Algeria
Cezayir'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Algiers
Cezayir'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Al-Jazā'ir
Cezayir'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-Jazā'ir
Cezayir'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça