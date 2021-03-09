Cezayir'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir ya da resmî adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da ülke. 2,381,741 kilometre karelik yüzölçümü ile Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Cezayir, dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir.

Cezayir'in Başkenti?

“Cezayir” şehri Cezayir'in başkentidir.

Cezayir'in Para Birimi Nedir?

“Cezayir Dinarı” Cezayir'in para birimidir.

Cezayir'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cezayir'in telefon alan kodu : + 213

Cezayir'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Cezayir

Cezayir'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Cezayir

Cezayir'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Algeria

Cezayir'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Algiers

Cezayir'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Jazā'ir

Cezayir'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Jazā'ir

Cezayir'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?