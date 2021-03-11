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Cezayir'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cezayir'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cezayir'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Cezayir'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cezayir'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cezayir'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cezayir ya da resmî adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da ülke. 2,381,741 kilometre karelik yüzölçümü ile Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Cezayir, dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir.

Cezayir'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Cezayir 43851044 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 33. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0056 olduğu görülmektedir.

Cezayir'in Müslüman Nüfus sayısı 34,199,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98 olarak rakamlara yansımıştır.

Cezayir'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cezayir'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cezayir'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Cezayir'in yüz ölçümü 2315500 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cezayir'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 2381741 km²

Cezayir'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cezayir'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cezayir'in Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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