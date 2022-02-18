Cillop ne demek, TDK'ya göre Cillop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na inat Ağrı'ya su indirimi! Kentte su artık 1 TL "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?"İBB'nin su fiyatlarına yüzde 175 zam talebi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilince Ekrem İmamoğlu tehditlere başvurdu! Gerçek yüzü ortaya çıktı!Şarkıcı Gülay'ın eşi kimdir? Serkan Boran kimdir? Nereli, Kaç yaşında?Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı Tivibu Spor canlı yayın izle linkiManchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cezire ne demek, TDK'ya göre Cezire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Evde Çocuk Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?Kırmızı Oda'nın final kararının ardından Binnur Kaya'dan şaşırtan hamle! Kimse beklemiyordu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Cezire ne demek, TDK'ya göre Cezire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cezire ne demek, TDK'ya göre Cezire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cezire kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cezire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cezire nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cezire kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cezire ne demek, TDK'ya göre Cezire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cezire ne demek? Cezire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cezire kelimesi. Peki cezire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cezire nedir, cezire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CEZİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cezire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cezire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cezire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ada

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT