Cezire ne demek, TDK'ya göre Cezire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cezire ne demek? Cezire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cezire kelimesi. Peki cezire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cezire nedir, cezire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEZİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cezire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cezire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cezire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ada

